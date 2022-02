Polícia prende dupla e desmonta laboratório de anabolizantes em Belém

Cumprindo mandados de busca e apreensão, agentes da Divisão de Narcóticos, da Polícia Civil do Pará, prenderam duas presas nesta terça-feira, 15, acusadas pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de manterem um laboratório clandestino para fabricação de anabolizantes na capital paraense.



Segundo a polícia, os suspeitos vendiam os produtos a praticantes de musculação e frequentadores de academias na região metropolitana de Belém.

A dupla misturava “diversos componentes de substâncias anabolizantes e realizava a produção em larga escala” e tinha lucro acima de 100% dos custos, segundo a polícia.

O laboratório funcionava em um prédio residencial e foi fechado pela Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC).



A polícia apreendeu esteroides, material entorpecente, recipientes para armazenamento de anabolizantes e aparelhos celulares, segundo o delegado João Costa, responsável pela ação policial.

Ele falou que “o comércio ilícito de tais substâncias representa um grande risco à saúde pública de consumidores. Estamos diante de um crime hediondo, assim como se equipara o tráfico ilícito de entorpecentes, com penas que chegam a 15 anos de reclusão”.

As investigações seguem para identificar mais pessoas envolvidas. A polícia não detalhou há quanto tempo eles vendiam os produtos ilegais, nem as idades e identidades do homem e da mulher presos.

Foto: Divulgação Reprodução Internet