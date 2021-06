Polícia prende envolvido no assalto contra empresário em posto de combustível

A Polícia Civil investigou as imagens mostradas pelo Ver-o-Fato – ontem e, agora há pouco, em novo vídeo – e logo chegou aos envolvidos em crime no qual um homem foi assaltado enquanto calibrava o pneu de seu carro em um posto de gasolina na Avenida Gentil Bittencourt, em Belém.

O novo vídeo mostrava que havia um carro prata no apoio dos assaltantes. Inclusive, o criminoso que fez a abordagem, desce do veículo na avenida Gentil Bittencourt depois de, aparentemente, observar a vítima ao encostar o carro no posto de combustível.

Durante as investigações foi descoberto que a dona do carro o alugava para um homem identificado como José Wendel. Ele usaria o pretexto de que o veículo era para trabalhar como motorista por aplicativo. Na verdade, dava cobertura aos assaltantes, segundo a polícia. O motorista foi preso e a polícia ainda apreendeu uma quantidade de droga que estava com ele.

Segundo a polícia, o acusado assumiu que era o motorista do carro prata e que ganhou mil reais com a venda do cordão roubado. A investigação também descobriu que eles estavam monitorando a vítima desde sua residência no bairro da Cremação.

Os outros dois participantes, que apareceram fugindo na moto, foram identificados como Madson e Popó, sendo um morador da Cremação e outro do município de Marituba.

Os dois seguem foragidos.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel