Polícia prende filho que agrediu o pai com tijolada na cabeça em Castanhal

Na quinta-feira, 22, a Polícia Militar em Castanhal, foi acionada para conter uma briga familiar no município de Castanhal, região metropolitana de Belém.

Segundo informações, moradores do Conjunto Japiim chamaram a polícia após presenciarem um filho agredindo o próprio pai. Conhecido como “Caveira”, de 27 anos, estava bastante alterado quando os agentes chegaram no endereço denunciado.

No local, os policiais precisaram imobilizar o jovem que estava sob posse de uma faca e uma porção de entorpecentes e ameaçando ferir os demais familiares.

Após agredir o pai com uma tijolada na cabeça, os irmãos do acusado tiveram que intervir para evitar o pior. Ele e o pai foram encaminhados para a UPA do município. Após assistência médica, “Caveira” foi encaminhado à Delegacia de Polícia do Centro de Castanhal.

Por: Roma News