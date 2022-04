Polícia prende homem que anunciava falsa venda de carros no nordeste do Pará

Um homem identificado como Felipe Nascimento Ribeiro, 20 anos, foi preso pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa, nesta quinta-feira (31). A prisão foi realizada por policiais civis da Sacramenta, em Belém, nordeste do Pará.

Conforme informações da Polícia Civil, uma pessoa compareceu à Seccional Urbana da Sacramenta e denunciou a ação criminosa de Felipe. Disse à polícia que há três meses, veio do interior do Pará para comprar um veículo e durante procura na internet, teria encontrado um anúncio na OLX de um veículo automotor.

A vítima relatou em depoimento que marcou um encontro com Felipe Ribeiro, responsável pela venda do veículo automotor. No relato, a vítima conta que havia gostado do veículo e fez uma transferência no valor de R$20 mil para a conta da empresa de fachada de Felipe. Sob posse do dinheiro, o suspeito disse que entregaria o automóvel em até três dias. O prazo então teria acabado e Felipe sumiu com o dinheiro.

Nesta quinta-feira (31), o comprador lesado, foi até a Seccional informar que Felipe havia ligado e falado que entregaria o carro, mas somente após a entrega de mais R$18 mil. Assim que tomou conhecimento das informações e do local que a vítima teria marcado para encontrar com Felipe, a PM foi até o local e conseguiu prender Felipe em flagrante delito.

Associação criminosa

De acordo com o levantamento feito pela polícia, Felipe, acompanhado de mais duas mulheres, abriram uma empresa e juntos começaram a anunciar veículos pela internet. A associação agia alugando veículos, fazia os anúncios deles na internet e atraia as vítimas, alegando que o veículo estava a disposição para ser comprado. Após o dinheiro cair na conta da associação, eles mudavam o número de telefone, cortando contato com as vítimas.

Fonte: Portal Debate com informações do Roma News