Polícia prende homem suspeito de furtar gado no sudoeste do Pará

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu Magno Maciel Barbosa, suspeito de participar de uma quadrilha de roubo de gado no município de Placas, no sudoeste do Pará. A ação aconteceu na quinta-feira (14), mas só neste sábado (16) a PM divulgou o caso.

Segundo a Polícia Militar, o furto dos animais aconteceu na madrugada de quarta-feira (13). O dono da propriedade, José de Sousa da Silva, conhecido como “Zezinho”, relatou que os bandidos arrombaram o cadeado do portão de entrada da fazenda e conseguiram levar 12 novilhas nelore.

Os animais, segundo ele, estão avaliados em R$ 145 mil. Após a comunicação do furto, foram iniciadas diligências para tentar localizar os animais e identificar os autores do crime. A equipe realizou incursões na vicinal do “Pulu”, no km 57 da vicinal do “Elmo” e “Travessão do Nonato”.

Foram feitas buscas em chácaras, sítios, matadouros e, na ocasião, os policiais mantiveram contato com vários compradores, comerciantes, açougueiros, pecuaristas, que foram informados sobre o furto das novilhas. Eles foram orientados a informar imediatamente os agentes, caso ficassem sabendo de alguma coisa sobre o caso.

As ações se estenderam pela madrugada. No dia seguinte, os policiais chegaram até a fazenda de um comerciante no Km 241 da BR 230, onde duas novilhas nelore, com a marca J8, mesmas iniciais do fazendeiro, foram encontradas. Ele foi chamado até o local e reconheceu os animais como sendo dele.

Ao perguntar ao dono da propriedade de quem adquiriu as novilhas, ele disse que era de Magno Maciel e informou o endereço dele, na cidade de Placas. Após a informação, a equipe seguiu para a cidade e foi até o endereço, mas o acusado não estava na residência, apenas a esposa dele, que informou que ele havia seguido para o lote de seu genitor, no Travessão do Pajoba, localizado a aproximadamente 38 Km de Placas.

Imediatamente a equipe foi até o local, onde Magno foi encontrado e confessou a autoria do crime. Ele relatou que nove novilhas haviam sido entregues em uma fazenda na BR 230. Os animais foram transportados em uma caminhante F400 e uma das novilhas acabou morrendo no percurso. Ele disse que parte da carne estava no freezer da sua residência e a outra metade havia sido feito um churrasco.

O suspeito recebeu voz de prisão e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Placas. Ao todo, 11 novilhas foram recuperadas. As pessoas que compraram os animais furtados foram indiciadas por receptação. As investigações seguem para tentar identificar outros envolvidos nesse tipo de crime na região.

