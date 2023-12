Polícia prende influenciadores por ligação com “jogo do tigrinho”

A Polícia Civil do Pará prendeu cinco influenciadores digitais, nesta segunda-feira (18), em uma operação que mira uma organização criminosa envolvida em jogos de azar da internet que são conhecidos como “jogo do tigrinho”. Entre os alvos estão influencers que faziam propagandas das plataformas de apostas em seus perfis nas redes sociais.

Ao todo, foram expedidos 12 mandados de prisão. Segundo a polícia, alguns deles foram cumpridos em condomínios de luxo em Belém, a capital paraense. Mandados de busca e apreensão também foram realizados em uma casa de prostituição na cidade.

Além do cumprimento de mandados em Belém, suspeitos foram presos em Castanhal e Bragança, no nordeste do Pará. A Polícia Civil informou que a operação foi resultado de quatro meses de investigação.

SOBRE O “JOGO DO TIGRINHO”

O “jogo do tigrinho”, que ganhou notoriedade na internet após a divulgação pesada de alguns influenciadores digitais, é uma plataforma de cassino online em torno do jogo Fortune Tiger, daí a referência ao tigre. Nele, os jogadores têm a oportunidade de ganhar formando combinações vencedoras de símbolos que correspondam às linhas.

O game, do tipo caça-níquel, promete ganhos em dinheiro. Por essa razão, a plataforma descumpre a Lei de Contravenções Penais, que considera ilegais os jogos em que o ganho ou a perda dependam exclusiva ou principalmente da sorte.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo