Polícia prende jogador do Remo depois de partida no Rio Grande do Sul

O jogador Erick Bonfim Flores, do Clube do Remo, foi preso, na noite da última segunda-feira (23), depois do Leão perder para o Ypiranga, por 2 a 1, na cidade de Erechim, interior gaúcho, devido não pagamento de pensão alimentícia.

De acordo com o delegado Gustavo Vilas bôas Ceccon,a prisão foi efetuada ainda no hotel, quando a delegação azulina estava jantando. “A Polícia Civil tomou conhecimento da existência do mandato de prisão do jogador já depois do término do jogo. Os policiais se deslocaram ao local onde o Remo estava hospedado aqui em Erechim. Os jogadores estavam jantando quando foi efetivada a prisão do atleta em decorrência de uma dívida com relação aos alimentos”, disse o delegado em entrevista a uma TV local gaúcha.

“Essa ordem judicial foi expedida pela Vara de Família de Jacarepaguá. Agora, provavelmente, o jogador e seus advogados vão procurar regularizar a situação junto à Justiça e assim que for pago o valor que está sendo exigido nessa ação, ele será liberado”, completou o policial civil.

Nesta terça-feira (24), o meia Erick Flores continuava preso em Erechim. A delegação azulina embarcou de volta para Belém no início da tarde. Os advogados de Erick e do Remo estão trabalhando para, nos próximos dias, conseguir a liberação do atleta e recambiá-lo para Belém. O jogador é cria da base do Clube de Regatas do Flamengo.

Fonte: Portal Debate, com Roma News