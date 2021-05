Polícia prende mãe e filho por golpe de empréstimo consignado; suspeito tem mais de 400 anotações criminais

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira mãe e filho acusados de aplicar o golpe do empréstimo consignado. Ao todo, Gaberiel Almeida Pique de Oliveira tem mais de 400 anotações criminais. Como noticiou o RJTV 2, a dupla emprestava dinheiro a servidores públicos com a promessa de investir e gerar lucros, porém ficavam com a maior parte do valor.

Gabriel está em prisão temporária e vai responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Segundo a polícia, os antecedentes criminais do suspeito constam em diversas delegacias da cidade.

“O Gabriel tem 442 anotações criminais. Isso demonstra que no mínimo 442 pessoas foram vítimas desse golpe e fizeram registro de ocorrência porque a cada momento tomar nova previsão realizada, mais e mais vítimas se reconhecendo esta mesma situação e vendo que também caíram no golpe”, disse a delegada Raissa Celles.

De acordo com a polícia, Gabriel se entregou em uma delegacia em Niterói, Região Metropolitana do Rio, após negociação com agentes de segurança, que já haviam detido sua mãe, Débora de Almeida Vidal, em Realengo, Zona Oeste. Ela também é acusada pelas mesmos delitos. Segundo os investigadores, os dois eram os mentores intelectuais do golpe.

Segundo a polícia, Gabriel possuía várias empresas, que supostamente investiam o dinheiro das vítimas. Elas contratavam o empréstimo consignado e ficavam com apenas 10% do valor requerido. Os outros 90% iam para as empresas. As vítimas caíam no golpe pois era prometido a elas que o valor seria aplicado e revertido em lucros, destinados a pagar as parcelas do empréstimo.

