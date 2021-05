Polícia prende mãe por suspeita de torturar filho de 3 anos; criança foi encontrada desnutrida

Uma mulher foi presa na útima terça-feira (4) por suspeita de torturar e causar maus-tratos contra o próprio filho de 3 anos. A criança foi encontrada em casa no Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio, e encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade.

Os investigadores da Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) receberam a denúncia através de um policial militar. Os agentes foram até o local e encontraram o menino, que, segundo a polícia, estava sendo torturado física e psicologicamente.

A polícia informou que a vítima teve que ficar internada por ter ferimentos pelo corpo e estar em estado de desnutrição e desidratação.

A mulher vai responder por tortura majorada, crime previsto na Lei 9455/97. Ela pode ficar presa de 2 a 8 anos. A criança segue sob cuidados médicos e, em seguida, será deixada aos cuidados do Conselho Tutelar.

Maus-tratos contra a própria mãe

Uma segunda investigação foi aberta, pela Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), para apurar se a mãe da detida também era vítima de maus-tratos. De acordo com a polícia, a suspeita também responde pelos crimes previstos no Estatuto do Idoso.

Os investigadores querem descobrir se a detida colocou em risco a saúde física e psíquica da idosa. A suposta agressora também teria se apropriado de bens, provento ou pensão da própria mãe.

