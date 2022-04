Polícia prende membro do PCC com 100 porções de droga e uma arma

A Polícia Militar de Nova Ipixuna prendeu um maior de idade e um menor na noite de ontem. A detenção ocorreu após uma perseguição entre os agentes e os criminosos, que fugiram pelo quintal de uma residência onde comercializavam drogas e faziam uso de uma arma caseira. O adulto foi identificado como Anderson Santos Silva, conhecido como “disciplina do PCC”.

Por volta das 21 horas no domingo (24), uma guarnição da PM recebeu uma denúncia anônima informando que, estaria funcionando como ponto de tráfico de drogas, uma residência abandonada, localizada na Rua Pantanal, próximo a esquina com a Rua Cachoeira do Couto, no município.

Mediante a queixa, a polícia se deslocou até a casa e, na frente do ponto, foram vistos dois indivíduos, um menor e Anderson Santos Silva, o “disciplina”, que prontamente realizaram fuga, jogando uma arma de fogo de fabricação caseira no chão. Diante os fatos, os agentes perseguiram os dois, que foram abordados alguns quintais a frente, ao caírem sobre alguns concretos de construção. Por resistirem a fuga, se fez necessário o uso da força e de algemas.

Durante revista, foram encontrados no bolso de Anderson, 24 pedras de crack enroladas em tiras de plástico, 32 pequenas porções de maconha envolvidas por papel alumínio e a quantia de R$60. Com o menor, foram achados 58 pequenas porções de maconha enroladas em papel filme. Quando questionados sobre as drogas, os indivíduos responderam que era, de fato, para comercialização na residência apontada pela denúncia anônima.

Ainda no ponto de tráfico, foram apreendidos pelos policiais a arma descartada no momento de fuga pelos criminosos, que apresentava em seu cabo a sigla “PCC”, uma munição usada e um rolo de papel filme.

Perante o exposto, Anderson, que apresentava sinais de inchaço em uma das mãos por ter levado um tiro recentemente por desafeto, e o menor, foram levados até a Delegacia de Polícia de Nova Ipixuna para procedimentos cabíveis.

Por: Thays Araujo