Polícia prende no Pará pastor suspeito de estuprar fiel no Maranhão

A Polícia Civil do Maranhão prendeu na manhã dessa segunda-feira (27) em Belém, no estado do Pará, um pastor suspeito de ter praticado o crime de estupro contra uma fiel, uma jovem de 21 anos, na cidade de Tutóia, a 463 km de São Luís.

Segundo a polícia, o caso aconteceu na noite do dia 21 de maio deste ano no povoado Paxicá, situado na zona rural de Tutóia. De acordo com a investigação policial, o suspeito aproveitou-se da condição de pastor da igreja onde a vítima frequentava, no Povoado Porto de Areia, e cometeu o abuso sexual mediante grave ameaça de morte.

Diante das provas produzidas no inquérito, foi pedida a prisão preventiva do investigado, cujo mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Tutoia.

Apesar do pastor fugido do estado do Maranhão, diligências realizados pela Polícia Civil do Maranhão, com o apoio da 11ª Seccional Urbana do Guamá, no estado Pará, possibilitaram que ele fosse localizado e capturado em Belém, também no Pará.

Após os procedimentos o pastor, que não teve a sua identidade revelada, foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

Fonte: g1 MA — São Luís

Foto: Diêgo Holanda/G1