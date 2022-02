Polícia prende padrasto acusado de abusar de duas enteadas no Pará

A Polícia Civil prendeu, na manhã deste domingo (13), Eliezer Ramos da Silva, acusado de abusar sexualmente de duas enteadas, 11 e 13 anos, em cumprimento a um mandado de prisão, expedido pela Justiça da cidade de Moju, na região nordeste do Pará.

O tarado, Eliezer Silva, abusava uma das menores desde os 11 anos de idade. Hoje a adolescente está com 15 anos. A outra vítima do “padrasto mostro” era abusada desde os 13 anos. De acordo com as garotas, elas irmãs viviam sob constantes ameaças do indivíduo.

O caso abalou a família das adolescentes. As jovens viveram momentos de terror nas mãos do elemento. Os órgãos de defesa de crianças e adolescentes acompanharam as vítimas durante a prisão do sujeito. Eliezer Silva foi transferido para o Sistema Prisional do Pará.

Fonte: Portal Debate, com Moju News