Polícia prende pai que estuprava a própria filha de 5 anos em Moju￼

Na noite desta desta segunda (25), o monstro, identificado como Marcelo Fonseca, foi preso, acusado de estuprar a própria filha desde quando a pequena vitima tinha 5 anos de idade, na Vila Bom Jardim, região ribeirinha da cidade de Moju, no nordeste do Pará.

De acordo com as investigações, a garota está com 10 anos de vida, mas foi estuprada pelo próprio pai, desde os 5 anos. A Polícia Militar deu cumprimento ao mandado de prisão por estupro de vulnerável contra Marcelo Fonseca, expedido pela Comarca de Moju.

No momento da abordagem, ao perceber a chegada da polícia, o indivíduo tentou escapar, porém foi cercado e recebeu voz de prisão. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil e foi transferido para o Sistema Prisional do Pará, onde deverá passar alguns anos atrás das grades.

Fonte: Portal Debate, com Moju News