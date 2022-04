Polícia prende pastor por estupro de criança de 10 anos em Ananindeua

Uma operação denominada “Acredite em Mim”, realizada pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Atendimento ao Adolescentes (DATA) e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA/Ananindeua), que tem como objetivo investigar casos que envolvem crianças e adolescentes e amanhã desta quinta-feira (31), colocou atrás das grades um homem suspeito de estupro de uma criança de 10 anos em Ananindeua.

De acordo com a polícia, Paulo do Rosário Padilha, de 47 anos, estava sendo procurado pelas autoridades desde abril do ano passado, quando o crime sexual contra a menor teria acontecido dentro de uma igreja evangélica onde o homem se intitulava pastor.

Segundo a corporação, Paulo foi detido em via pública, após sair de um culto religioso, no bairro do Aurá, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Contra o suspeito já havia um mandato de prisão preventiva pelo crime.

O caso de estupro chegou ao conhecimento da Divisão de Atendimento a Criança e ao Adolescente (DATA) depois que a família da vítima fez a denúncia. Durante as investigações, a polícia identificou que o acusado enviava mensagens aliciando a menina.

Após a denúncia da família, foram realizados exames periciais que comprovaram a violência sexual. À época, o autor do crime fugiu e após dias de diligências a equipe conseguiu localizá-lo. Em depoimento ele negou o crime



Fonte: DOL/ Sancha Luna/ RBA TV