Polícia prende professor por abuso sexual no interior do Pará

A Policia Militar divulgou, em sua página no Instagram, que uma guarnição, em Rio Maria, no sul do Pará, foi informada que um professor de prenome Douglas Geminoi estaria praticando atos libidinosos com um aluno, durante uma “aula de reforço”.

De acordo com informações da PM, o acusado estaria acariciando as partes íntimas da criança e ao ser questionado pela guarnição ele ainda teria confessado o crime de abuso sexual.

Diante das evidências, a Policia Militar se deslocou até a residência de Douglas e deu voz de prisão ao suspeito. Em seguida, o tarado foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, onde foi autuado, em flagrante, pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo a PM, o Conselho Tutelar de Rio Maria foi acionado para colaborar e dar assistência à família da vítima. O suspeito ficou custodiado à disposição do Poder Judiciário do Pará.

Fonte: Portal Debate com Blog Luiz Vieira