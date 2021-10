Polícia prende quadrilha em Cumaru do Norte

A Polícia Militar prendeu cinco homens no município de Cumaru do Norte, na manhã do último sábado (2). Os policiais foram acionados após o prefeito da cidade ser abordado pelo grupo. Eles afirmaram que eram policiais e deram orientações ao prefeito sobre uma situação envolvendo o garimpo.

PM prende grupo em Cumaru do Norte. (foto: divulgação/PM)

Em seguida, a PM foi acionada e logo colheu as características do veículo. O carro foi encontrado instantes depois e o grupo foi preso pelos militares.Durante a ação, foram apreendidas uma espingarda de fabricação caseira, munições, simulacros de arma de fogo e outros objetos.

O material apreendido foi apresentado junto com os suspeitos na Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos administrativos cabíveis.

Fonte: Portal Tailândia