Polícia prende quatro homens e apreende 270 kg de cobre em Santana do Araguaia

Uma guarnição da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) da Polícia Militar prendeu quatro homens em flagrante por furto de cobre em Santana do Araguaia, no sudeste do Pará. O total de cobre apreendido, furtado de um frigorífico do Distrito de Casa de Tábua, está avaliado em R$ 8,1 mil.

Segundo a Polícia Militar, a equipe da Rocam, composta pelos soldados Lenine e Mota, realizava ronda pela Avenida Jarbas Passarinho, por volta de 12h, quando se deparou com dois homens em uma motocicleta Honda CG 125 FAN, de cor preta e placa NTB-6437. A equipe observou que o homem que seguia na garupa carregava um saco grande de estopa, com objetos não identificados dentro.

Os policiais decidiram fazer o acompanhamento da dupla e, ao chegar na Avenida Henrique Vita, em frente a um açougue, os dois viram a guarnição e apresentaram nervosismo, levantando a suspeita dos agentes, que imediatamente deram voz de parada. Ao fazer a abordagem, os homens se identificaram como sendo Daniel Pinto Leite e Israel Santos da Silva.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os dois, porém, ao abrir o saco de estopa que estava com Israel, os policiais encontraram vários rolos de fios de cobre. Ao ser questionado sobre a procedência do material, ele afirmou ser de Daniel, que confessou em seguida ter furtado os fios de um frigorífico da Casa de Tábua, junto com Marcos Leite da Silva.

Daniel ainda contou que o restante dos fios estava na casa de Marcos, localizada em uma quitinete, no Setor Bíblia. Ele também inocentou Israel, dizendo que ele estava apenas o ajudando a carregar os fios e que não tinha conhecimento do furto.

Com base nessa informação, a equipe foi até a casa de Marcos, que admitiu ter furtado os fios com a participação de Daniel. Ele confessou, ainda, ter vendido sua parte para um homem chamado Victor Silva Alves, o qual possui um estabelecimento de reciclagem de material, localizado na Rua Rubens Menezes Santos, Setor Expansão.

A guarnição foi ao local, onde encontrou Victor, que afirmou ter comprado o cobre por volta de 08h e que a mercadoria não se encontrava no local. Ele detalhou que estava com outro homem, identificado como Nelson Teixeira Silva, e que levaria a guarnição até ele.

Novamente a equipe seguiu para o estabelecimento de Nelson, localizado na Avenida Henrique Vitta, em frente ao INSS. No local estava a esposa de Nelson, a qual informou à guarnição que, por volta das 13h, o mesmo havia viajado para Palmas (TO) e que havia levado com ele os fios de cobre, porém a mesma não sabia informar para quem seria entregue o material.

Após essa informação, os policiais acionaram a guarnição da PM de Barreiras de Campos, Distrito de Santana do Araguaia, para dar apoio. A equipe repassou as informações sobre o caso e também informou à guarnição as características do veículo que Nelson seguia.

Pouco tempo depois, a guarnição de Barreira de Campos localizou Nelson, que seguia sentido a balsa. Foi dada ordem de parada e ele admitiu que estava transportando vários rolos de fios de cobre.

Nelson disse que estava retornando para Santana do Araguaia, porque sua mulher o tinha informado que a polícia tinha ido a sua casa, porque o cobre ele tinha adquirido era oriundo de furto. Ele foi até a Delegacia de Polícia Civil, onde apresentou 180 quilos de fios de cobre.

Após os fatos, foi dada voz de prisão a Marcos, Victor, Israel e Daniel, que foram conduzidos para a delegacia. Segundo a PM, Marcos, Israel e Daniel ainda se alteraram e precisaram ser algemados. O total de cobre apreendido totalizou 270 quilos.

