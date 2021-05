Polícia prende sete pessoas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Xinguara, no PA

Sete pessoas foram presas pela Polícia Civil no domingo (23), em Xinguara, sudeste do Pará. As prisões ocorreram durante uma operação contra os crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo.

Investigações mostraram as localizações nas quais os suspeitos estavam comercializando as drogas. Com as informações, a polícia solicitou a busca e apreensão domiciliar dos imóveis identificados.

Ao chegar aos locais, os agentes efetuaram a prisão de quatro homens e três mulheres, que estavam com aproximadamente dois quilos de drogas, como cocaína, crack e maconha. Foram encontrados também 49 munições, três armas de fogo, sendo elas duas pistolas e um revólver.

Fonte: Por G1 PA — Belém

Foto: Divulgação/ Polícia Civil