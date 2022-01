Polícia prende suspeito de participar de tripla execução em Parauapebas

A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (10), um homem suspeito de envolvimento em três homicídios registrados em Parauapebas, no sudeste do Pará, no último fim de semana.

David Leal do Rosário, 28 anos é suspeito de ter participado dos assassinatos de Luiz Fernando Veloso Silva, Paulo Janiel Silva Santos e Jaellison Soeiro Pinto, que ocorreram entre a noite de sexta-feira (7) e a noite de sábado (8).

As mortes, segundo a polícia, seguem o mesmo padrão: dois homens em uma motocicleta se aproximam das vítimas e efetuam disparos com arma de fogo.

Na casa do suspeito, foram encontradas e apreendidas duas motocicletas e um revólver calibre 38, além de uma motocicleta que teria sido usada na execução de Luís Fernando e também uma segunda moto vermelha, utilizada nos assassinatos do sábado.

Questionado pelos policiais, o suspeito preferiu se manter em silencio. Ele permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Debate Carajás