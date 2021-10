Polícia prende suspeito de tiroteio em escola dos Estados Unidos

O departamento policial de Arlington, no Texas (EUA), prendeu, na tarde desta quarta-feira (6/10), o suspeito responsável pelo tiroteio na escola Timberview, que aconteceu pela manhã. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, sendo que três delas precisaram ser socorridas a hospitais e a outra teve ferimentos leves.

De acordo com o portal R7, a imprensa local informou que Timothy George Simpkins, de 18 anos, atirou quatro vezes contra um jovem de 15 anos e, em seguida, acertou uma professora de 25 anos. O ataque aconteceu durante uma briga entre alunos do segundo andar da instituição.

Além dos dois, uma adolescente também foi levada ao hospital com ferimentos, mas nenhum deles foi causado pela arma de fogo. Uma outra professora foi socorrida por paramédicos depois de cair no chão durante o caso.

Um suposto vídeo da confusão que motivou o ataque circula nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver dois jovens trocando socos, enquanto uma voz feminina, ao fundo, pede para eles pararem de brigar.

The suspect has been taken into custody without incident and charged with multiple counts of Aggravated Assault with a gun. Most students have been safely evacuated from Timberview High School. Thank you for everyone’s help. pic.twitter.com/h9Zs8Zxpze

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021