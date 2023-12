Polícia prende suspeitos de roubo de cofres de bancos e postos

Nesta terça-feira (19), nove pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em roubar bancos e postos de gasolina em Pernambuco foram presas. As prisões foram efetuadas no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e Igarassu, além de duas cidades de Minas Gerais: Montes Claros e Piumhi. As informações são do G1.

Das nove prisões, duas foram em flagrante e sete ocorreram em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. A Polícia Civil disse que essas pessoas usavam lixadeiras para cerrar cofres.

A polícia investigava a quadrilha desde 2021. Entre as pessoas detidas estava o chefe do grupo criminoso. Ele já havia sido preso seis vezes por furtos e roubos, mas tinha sido solto pela Justiça.

O delegado Álvaro Grako disse que o caso começou a ser apurado por causa de uma “sucessão de furtos que estavam acontecendo em estabelecimentos comerciais, em bancos, em postos de combustíveis, com uso de lixadeiras e maquitas e cortando os cofres”.

– Eles agiam em Pernambuco todo, e o alvo principal eram instituições que tivessem cofre. Eles agiam no sentido de violar o cofre e subtrair tudo o que estivesse dentro. Corriqueiramente, eram postos de combustíveis com o apurado do dia ou da semana. Bancos também foram vítimas. Em algumas oportunidades, a depender do grupo que estivesse atuando, eles rendiam vigilantes e subtraiam as armas – explicou ainda o delegado.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo