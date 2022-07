Polícia prende três bandidos e mata outro dentro de farmácia em Abaetetuba

Lucas Matheus Rodrigues de Oliveira reagiu com a polícia, armado que estava com uma garrucha de fabricação caseira. Ele morreu.

O caso se registrou no interior do almoxarifado de uma farmácia tomada de assalto, com dez reféns, na noite de ontem, sábado, 30, no centro da cidade de Abaetetuba, a 126 quilômetros de Belém, região do Baixo Tocantins, no nordeste do Pará.



A polícia informou neste domingo, 31, que o crime começou a se desenrolar por volta das 19h de ontem. Os bandidos invadiram a farmácia e renderam funcionários e clientes, mas a Polícia Militar chegou de repente.

Começou uma tensa negociação entre a quadrilha e os policiais para se entregarem e libertarem os reféns. Lucas, em meio à confusão gerada, tentou fugir pelos fundos, mas o plano não funcionou e ele se escondeu no almoxarifado.



Seus parceiros se entregaram e soltaram os reféns sem ferimentos, que indicaram a presença de um quarto homem. Os agentes perceberam quecnão teve como o bandido fugir e, então, fizeram buscas até encontrá-lo por volta de meia-noite, ocorrendo o desfecho.

O corpo de Lucas foi levado para o IML em Abaetetuba.

Os outros três marginais foram autuados em flagrante.



Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar