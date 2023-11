Polícia prende um dos criminosos mais procurados do ES

Nesta sexta-feira (24), a Polícia Civil prendeu Luan Gomes Faria, conhecido como Luan Vera. Ele integrava a lista dos dez criminosos mais procurados do estado do Espírito Santo. As informações são do G1.

Luan é apontado como um dos chefes do grupo criminoso que atua em Itararé, Vitória. A polícia disse que ele e dois irmãos são responsáveis por vários ataques a tiros em bairros de Vitória.

– Ele é uma pessoa conhecida pela polícia: dois mandados por homicídio, um mandado por organização criminosa, chefe do Terceiro Comando Puro, grupo criminoso originário do Rio. Era o chefe deles aqui do estado. É uma prisão que desarticula um lado dessa guerra de facções em Vitória – declarou à TV Gazeta o delegado Romualdo Gianordoli.

O criminoso foi preso por policiais da Superintendência de Polícia Especializada no bairro Nova Palestina, em Vitória. Os investigadores descobriram que após se esconder no Rio de Janeiro, Luan tinha voltado para Vitória recentemente.

– Ele veio na semana passada do Rio e ficou em um bairro que não é do domínio da facção dele. Ele estava lá para ficar desapercebido mesmo, chegou e não saía de casa – falou o delegado.

Outros dois suspeitos, apontados como seguranças do bandido, também foram presos.

