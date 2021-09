Polícia prende ‘vovô do tráfico’ durante comercialização de drogas em Tomé-Açu

Um idoso de 65 anos, conhecida como “Vovô do tráfico”, foi preso, no centro comercial de Quatro-Bocas, em Tomé-Açu, nordeste do Pará, onde fazia negócios de venda de drogas em plena luz do dia.

Seu Antônio Carlos de Oliveira de 65 anos, mais conhecido como pipoqueiro na cidade, mesmo com a idade avançada, não conseguiu ficar longe do tráfico.

“Nós recebemos uma denúncia de que ali no ginásio no centro de Quatro-Bocas próximo a feira livre estaria tendo uma comercialização intensa, inclusive, com um cidadão de uma certa idade. De imediato eu determinei que a viatura do Sargento Wilson Lima fosse até o local e realizar diligências pelo local para ver se pegasse os homens que estavam lá traficando. Com êxito, prendendo o senhor Antônio Carlos”, comentou o Sargento M. Rodrigues.

O caso foi registrado no último sábado, 25. Com o vovô do tráfico, foi encontrado 19 pedras de Oxi. Antônio Carlos foi atuado em flagrante por tráfico de drogas.

