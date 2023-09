Polícia registra morte de Rafael Puglisi como “suspeita”; entenda

Após sofrer um acidente doméstico, o cirurgião dentista Rafael Puglisi, de 35 anos, conhecido por atender diversas celebridades, morreu, nesta segunda-feira (18). A declaração de óbito, publicada na rede social do profissional, revelou que Puglisi sofreu um “traumatismo cranioencefálico” ao bater a cabeça no fundo da piscina de sua residência.

No entanto, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), em nota, registrou o caso como “morte suspeita”.

De acordo com o delegado Ednelson de Jesus, que investiga a morte do dentista, manchas de sangue foram encontradas perto da vítima e na varanda de um quarto, que fica na parte superior da casa.

– A família está enlutada. Vamos ouvi-la posteriormente até por respeito… Não há crime, mas as circunstâncias serão apuradas. Aguardar o laudo da perícia no local com a dinâmica de tudo – informou o delegado em entrevista ao jornal O Globo.

O acidente ocorreu na Alameda Malbec, em Barueri (SP). O caso foi registrado na 2º DP de Barueri. Exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) foram solicitados pelos investigadores.

NOTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DE SP

Um dentista, de 35 anos, morreu depois de sofrer um acidente na piscina da sua residência, por volta das 8h desta segunda-feira (18), na Alameda Malbec, em Barueri.

Policiais militares foram acionados, via Copom, para o atendimento da ocorrência e, no endereço indicado, encontraram a vítima caída já sem vida próximo à sua piscina. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local.

Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como morte suspeita no 2° DP de Barueri.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução Redes Sociais