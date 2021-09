Polícia Rodoviária Federal apreende 255 comprimidos de anfetamina em abordagem a veículo de carga na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada da terça-feira (28), durante uma abordagem a um veículo de carga que veio do estado de São Paulo, 255 comprimidos de anfetaminas, separados em 17 frascos com 15 comprimidos cada. A apreensão ocorreu por volta das 03h00, no quilometro 955 da BR-163, em Santarém, no oeste do Pará.

Segundo os policiais rodoviários, a apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina feita para verificar os equipamentos obrigatórios dos veículos. Ao abordar a carga, foram encontradas os frascos.

O transporte desse tipo de produto é considerado crime de tráfico de drogas, conforme a lei n° 11.343. Todo material apreendido foi encaminhado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, juntamente com o condutor do veículo para os devidos esclarecimentos a cerca da carga encontrada no caminhão.

Um levantamento feito no sistema de segurança constatou o envolvimento do motorista com o mesmo crime há dois anos, ou seja, não é a primeira vez que ele faz esse tipo de transporte.

Ainda durante as fiscalizações da PRF na BR-163, os policiais recuperaram uma moto que havia sido roubada na tarde de segunda-feira (27). Uma equipe da PRF flagrou um condutor pilotando uma motocicleta modelo Honda Fan 125, de cor azul, sem capacete.

Ele recebeu ordem para parar, mas avançou a barreira policial. Durante a fuga, o motociclista cometeu diversas infrações de trânsito e manobras perigosas, além de trafegar na contramão da via com o intuito de despistar as viaturas, gerando um perigo para os demais usuários da rodovia.

Após ser capturado, o indivíduo foi conduzido à delegacia da Polícia Civil, junto com a motocicleta.

No momento da apresentação do condutor, o proprietário da motocicleta estava registrando o roubo do veículo na delegacia.

O homem flagrado com o veículo foi autuado em flagrante por furto. Ele já possui várias passagens pela polícia por furto e também tráfico de drogas. O dono da moto recebeu seu veículo de volta.

Fonte: Portal OESTADONET, com informações da PRF