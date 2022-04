Polícia Rodoviária Federal apreende cerca de 4 milhões em drogas no sudoeste do Pará

No último domingo (10), a Polícia Rodoviária Federal (RPF), apreendeu cerca de 22 kg de cocaína em operação feita na BR-230, km 701, no município de Brasil Novo, região sudoeste do paraense. A carga de droga avaliada em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) estava em um veículo de passageiros.

Durante a fiscalização a droga foi encontrada nas bagagens de um dos passageiros, que ao ser questionado pelos agentes federais, alegou ter pegado a carga ilícita na cidade de Manaus (AM) e que levaria até a cidade de Recife (PE), o acusado ainda alega que receberia R$ 10.000 (dez mil) pelo serviço de transporte da droga. Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 800,00 (oitocentos reais).

Os acusados foram autuados pelo crime de Tráfico de Drogas, de acordo com o artigo 33 da Lei 11.343/2006, e encaminhados a delegacia da Polícia Civil de Brasil Novo (PA), para realização dos procedimentos cabíveis.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Polícia Rodoviária Federal

Foto: Divulgação/ PRF