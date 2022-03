Polícia Rodoviária Federal captura foragido por estelionato em Marabá

Na manhã da segunda-feira (14), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturaram José Oliveira Lima Júnior. Contra o acusado havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato.

Segundo informações da PRF, a guarnição identificou o homem durante abordagens de rotina no km 324 da BR-155, em Marabá, no sudeste do Pará. Ele estava conduzindo um veículo T-CROSS/Volkswagen, placa QVM 3C21, cor prata. Ao realizar consultas no sistema, foi constatado que o acusado tinha um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

Diante disso, o foragido recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado para os procedimentos legais.

Fonte: Portal Debate