Polícia vai apurar causas de incêndio na garagem da prefeitura de Salvaterra

Era por volta de 1h da madrugada de ontem, terça-feira, 22, quando os militares do 18⁰ Grupamento de Bombeiros de Salvaterra foram acionados para se deslocarem até a Garagem Municipal da Prefeitura, onde ocorria um incêndio. Ao chegarem no local constataram a veracidade da informação e perceberam as chamas volumosas que se formaram em torno dos tratores que estavam armazenados sob a cobertura do local. Eram uma pá mecânica e uma retroescavadeira, já tomadas pelas chamas, junto com um caminhão baú. Todos destruídos pelo fogo.

A ação rápida dos bombeiros impediu que as chamas alcançassem os demais veículos próximos e o prejuízo fosse ainda maior. Mesmo assim, os homens do fogo foram cautelosos, avançando rumo ao epicentro do incêndio para debelar as chamas, pois o risco de explosões era eminente.

Com o fogo controlado, a guarnição comandada pelo Sargento Batista iniciou os procedimentos para isolamento da área e contato com o Comando Geral, providenciando o pedido de perícia no local, como forma de explicar a origem do incêndio.

Ninguém saiu ferido.

O caso foi levado ao conhecimento das autoridades policiais, a fim de apurar as circunstâncias do acidente. A prefeitura não informou o valor do prejuízo com a destruição dos tratores.

Imagem: Reprodução