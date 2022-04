Policiais ajudam mulher em parto de emergência na rodovia PA-150 em Moju

Na noite de Terça-feira (05), por volta das 21h, um veículo parou em frente ao Posto de Polícia Rodoviária na rodovia PA-150 em Moju, com uma mulher em trabalho de parto.

Ailton de Oliveira Gomes, condutor do veículo, acompanhado de Sidney Nascimento, acionaram os policiais rodoviários para prestarem o socorro.

Dentro do veículo encontrava-se Natalina da Silva Costa, de 25 anos, moradora da Vila Luso, ramal do PT, zona rural do município de Moju, que estava em trabalho de parto. O bebê, que se chama Vinícius, nasceu sem complicações.

Rapidamente a guarnição composta pelo sub Tenente Henrique, 3° sargentos Amoras, Revelino e Ugarter, cabos Sávio e Portal prestaram o total apoio e atendimento em tempo hábil, realizando o parto por completo da paciente.

Após o trabalho de parto realizado, mãe e bebê foram encaminhados para o Hospital Divino na cidade de Moju para receberem atendimento hospitalar.

Fonte: Moju News