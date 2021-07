Policiais apreendem uma tonelada de cocaína no sudoeste do Pará

Um homem, que dirigia um caminhão, foi preso por tráfico de drogas.

Cerca de uma uma tonelada de cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) em Medicilândia, interior do Pará, na manhã desta quinta (29). Um homem foi preso por tráfico de drogas.

Segundo a PRF, uma equipe fiscalizava no km 782 da rod. BR-230, por volta das 9h30, quando abordou um caminhão cor vermelha, placas de Sapezal (MT), que estava sendo conduzido por um homem de aproximadamente 50 anos.

No procedimento, o motorista apresentou nervosismo e inconsistências nas respostas, segundo os policiais, que decidiram realizar uma vistoria no veículo. A droga estava escondida em um fundo falso no compartimento de carga.

Questionado sobre a origem da carga, o condutor declarou que saiu de Novo Progresso, no Pará, e tinha como destino a cidade de Altamira, e que receberia R$ 50 mil pelo transporte da droga.

A quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de mais de 8,2 milhões para o crime organizado, ainda segundo a PRF.

A corporação informou que a ação tem objetivo de combater o tráfico de drogas em grande volume pelo modal rodoviário. As investigações continuam para prender lideranças e descapitalizar organizações criminosas.

O homem preso e as drogas apreendidas foram encaminhadas para Polícia Federal de Altamira para procedimentos cabíveis.