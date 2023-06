Policiais civis de Mosqueiro prendem, em Curitiba, suspeito de praticar crimes no Pará

A Polícia Civil do Estado do Pará deflagrou a “Operação Titã”, dando cumprimento ao mandado de prisão na manhã desta quarta-feira (28) contra um homem que estava foragido na cidade de Curitiba/PR.

Ele é investigado em um procedimento policial que apura o crime de roubo a residência, cárcere privado das vítimas que permaneceram amarradas durante a ação e utilização de arma de fogo.

“A prisão deste membro da associação criminosa representa um trabalho na repressão e combate ao crime de roubo com restrição da liberdade da família, os quais são meta de combate da Polícia Civil do Estado do Pará”, destaca o delegado Heitor Magno, titular da Delegacia de Mosqueiro.

O crime ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2022 no distrito de Mosqueiro e foi cometido por três homens. Na ocasião, os suspeitos roubaram bens e valores das vítimas.

Foram realizadas inúmeras diligências no ano de 2022 no intuito de investigar e dar cumprimento ao mandado de prisão, mas o suspeito mudou de endereço por várias vezes, dificultando a ação da equipe policial.

A equipe de investigação identificou e localizou o atual endereço do investigado na cidade de Curitiba//PR. A equipe da Polícia Civil do Estado do Pará se deslocou até a cidade e, com o apoio da Polícia Civil do Estado do Paraná, deu cumprimento ao mandado de prisão.

Ele será recambiado para a capital paraense conforme solicitação judicial.

Texto: Jeniffer Terra – Ascom/PC

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação