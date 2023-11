Policiais civis do Pará e militares do Amapá prendem suspeito de assassinatos em Afuá

Um homem de 20 anos, suspeito da autoria dos crimes de estupro seguido de morte de uma mulher e estupro de vulnerável seguido de morte, ocorridos na última quarta-feira (1º), no município de Afuá, no Arquipélago do Marajó, foi preso preventivamente na tarde desta sexta-feira (3), na zona rural do município. Equipes da Delegacia de Afuá e policiais civis e militares do Amapá atuaram nas buscas ao suspeito.

“Logo que ficamos sabendo do fato iniciamos as diligências para apurar as circunstâncias dos crimes e identificar o autor. Diante da crueldade dos crimes e do clamor social, e de posse dos indícios de autoria e materialidade, representou pela prisão preventiva do suspeito e o juiz titular da Comarca de Afuá, dr. Erick Costa Figueira, prontamente verificou a legalidade dos fatos e expediu o mandado de prisão, que foi cumprido. Durante o interrogatório, ele confessou a prática criminosa”, contou a delegada Lenise Santos, que conduz as investigações do caso.

Integração – A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) solicitou apoio ao secretário de Segurança Pública do Amapá para reforçar as buscas pelo suspeito em Macapá, capital amapaense. Equipes da Polícia Civil, Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental e Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Amapá, deram apoio às buscas.

“O êxito na elucidação deste caso demonstra que, além do trabalho integrado entre as forças de segurança pública do Pará e Amapá, não mediram esforços para que o responsável fosse identificado e preso. Agora, ele pagará pelo crime no sistema penal e ficará à disposição da Justiça”, informou o delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI).

Após a prisão, para resguardar a integridade do preso e das equipes policiais de Afuá, o preso foi encaminhado para Macapá, onde foi apresentado, ouvido e permanece custodiado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), da Polícia Civil local, aguardando transferência para Belém, onde ficará à disposição da Justiça do Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/PC