Policiais discutem e Sargento da PM morre após ser baleada no peito por colega dentro de delegacia

A 3° sargento da Polícia Militar, Alcileide Conceição Costa de Freitas, de 44 anos, morreu após receber um tiro no peito após uma discussão com um colega de farda, na manhã desta quinta-feira, 10, no bairro do Alvorada, em Manaus, Amazonas.

Segundo policiais que trabalhavam com os dois policiais, a sargento e um colega começaram a discutir de forma intensa, quando o PM puxou uma arma e disparou contra o peito de Alcicleide.

A Polícia Militar do Amazonas informou que está investigando o caso e prestou solidariedade aos familiares da vítima.