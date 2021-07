Policiais militares da ativa já têm acesso a consultas com oftalmologista e óculos

Em companhia da esposa e da filha, o 2° sargento Lucivaldo Pinheiro, da reserva remunerada, chegou ao Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar às 7 h da última terça-feira (06). Ele foi o primeiro a comparecer à ação social promovida pela PM do Pará em parceria com o Instituto Nicodemos, que vai doar 5 mil óculos para policiais militares da reserva remunerada, familiares e policiais militares da ativa.

A iniciativa, que antes era voltada apenas para policiais da reserva, e agora passou a abranger policiais da ativa, é resultado de uma emenda parlamentar do deputado estadual Martinho Carmona, que priorizou recursos para subsidiar a ação, que beneficia principalmente policiais militares veteranos. A ideia ganhou o apoio do Instituto Ercília Nicodemos, por meio da deputada estadual Renilce Nicodemos.

Todos os participantes fizeram cadastro prévio, em que foram coletados, pelo Centro de Veteranos e Pensionistas da PM (CVP), os dados pessoais. Agora, nesta segunda etapa da ação social, os participantes passam por consultas oftalmológicas e recebem a receita médica para confecção dos óculos de grau, que receberão gratuitamente. Nos casos em que for detectada necessidade de cirurgia ou outra intervenção mais complexa, será dado suporte ao policial por meio do Hospital Cyntia Charone, que também é parceiro da PM na ação social.

“Daqui, o policial militar veterano ou da ativa será encaminhado para as óticas, a fim de retirar os seus óculos. É evidente que nas circunstâncias atuais, com o advento da pandemia, muitas situações socioeconômicas se agravaram. A PM, por iniciativa do comandante-geral da corporação e do Instituto Ercília Nicodemos, visa amenizar essas consequências negativas. A iniciativa é inédita”, informou o chefe do Centro de Veteranos e Pensionistas, tenente-coronel Artur Fernandes.

Consultas – No mês de julho, as consultas oftalmológicas serão realizadas até a próxima quinta-feira (8), devido à Operação Verão Seguro 2021 e às viagens geralmente realizadas neste período, retornando em agosto. Todas as consultas com os policiais e familiares cadastrados são agendadas pela PM. Com dia e horário definidos, o beneficiário pode ir até o Comando-Geral da PM, na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, para ser devidamente atendido.

“No caso dos veteranos, muitos desses guerreiros e guerreiras dedicaram suas vidas em prol do povo paraense, e nada mais justo que fazer esse reconhecimento e trazer a possibilidade de ter um atendimento oftalmológico de qualidade, sair daqui com os óculos de grau e poder ter uma melhor qualidade de vida”, disse o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, que esteve presente no primeiro dia da ação social e acompanhou parte dos atendimentos ao lado de sua esposa, Sue Anne Mourão.

O sargento Lucivaldo Pinheiro aprovou o atendimento. “Vim do município de Breves, no Marajó e fui o 1 da fila. Desde já agradeço aos organizadores dessa ação, que está sendo excelente para mim”, afirmou o policial da reserva.

Por Taiane Figueiredo (PM)

Fonte: Agência Pará