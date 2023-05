Policiais militares salvam mulher que se afogava no Rio Tapajós, em Aveiro

Dois integrantes do 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM), no município de Aveiro, Sudoeste do Pará, salvar uma mulher que estava se afogando no Rio Tapajós, na última sexta-feira (19). Os agentes faziam o policiamento ostensivo quando foram informados por populares que uma mulher havia caído no rio e sido levada pela correnteza. Com apoio de uma embarcação, os militares localizaram a vítima, conseguiram retirá-la da água e a conduziram a uma unidade de saúde.

Um dos militares precisou ficar em observação na unidade de saúde por ter ingerido muita água, mas já foi liberado. “Tivemos dificuldade para socorrer a vítima, pois no momento do resgate descobrimos que ela estava sofrendo um ataque psicótico e queria tirar a própria vida. Contudo, conseguimos conduzi-la para receber atendimento médico”, explicou o soldado L. Santos, que participou do salvamento junto com o sargento Ivanildo.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação