Policiais penais de duas unidades da Seap no Xingu são vacinados contra Covid-19

O Governo do Pará deu continuidade à vacinação contra Covid-19 dos servidores do sistema penitenciário nesta terça-feira (13). A vacina foi aplicada em profissionais da Central de Triagem de Altamira (CTALT) e do Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu (CRMVX), na Região de Integração Xingu.

Nas duas unidades foram vacinados todos os 72 servidores. O Pará foi o primeiro Estado a incluir policiais penais nos grupos prioritários da campanha de vacinação, a fim de evitar a infecção pelo novo coronavírus de servidores públicos da área de segurança e, consequentemente, dos segmentos com os quais eles mantêm contato diário na rotina de trabalho.A vacinação de agentes de segurança, iniciada em março no Pará, continua no interiorFoto: Alex Ribeiro – Ag. Pará

A imunização continuará na próxima sexta-feira (16), com a aplicação em servidores da casa penal de Castanhal, município da Região Metropolitana de Belém.

Nas unidades da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) da capital e do município de Ananindeua será aplicada a segunda dose da vacina CoronaVac/Sinovac nos dias 17 (sábado) e 19 (segunda-feira), respectivamente.