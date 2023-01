Policiais penais do COBRA e CIME participam de curso de tiro no CIESP

Promover a qualificação e seguir com treinamentos constantes para o melhor desempenho da atividade do policial penal, é um dos focos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). Com esse intuito, 22 policiais penais integrantes do Comando de Operações de Busca e Recaptura (COBRA) e da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME) participaram de um curso de tiro realizado no Centro de Treinamento de Instruções Especializadas (Ciesp), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel.

A supervisora de segurança da Escola de Ações Penitenciárias (EAP), Márcya Henriques, explica que a SEAP tem visado a formação e treinamento dos policiais penais, o que garante capacitação e qualificação dos servidores. Os cursos de reciclagem e prática de tiro são alguns desses investimentos. Foram três dias de treinamento, incluindo a parte teórica, montagem e desmontagem até a prática final na pista de tiro.

“A secretaria investe na qualificação dos nossos profissionais para o desempenho de suas funções, garantindo a capacitação e a consequente segurança e controle das unidades penais do Estado”, defende a coordenadora.

O fuzil T4, fabricado pela Taurus, é o primeiro de fabricação 100% nacional, tem capacidade de 30 tiros, calibre 5.56 e conta com sistema em ação simples e semi-automática. É uma arma leve, de fácil emprego e manutenção, desenvolvido para o uso militar e policial. O T4 veio para substituir o fuzil IA2, fabricado pela Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL) no uso pelos policiais penais e grupos táticos da SEAP, como Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) e o Comando de Operações Penitenciárias (COPE).

O coordenador de segurança do, Edney Marques, informou que o novo armamento vem substituindo os equipamentos antigos, o fuzil IA2, nos últimos seis meses. Os futuros policiais penais aprovados no concurso C-20 de 2022 também passaram pelo treinamento e habilitação no T4 para utilizá-los dentro das unidades.

“Esse ano, a SEAP vem investindo forte no policial penal e é de suma importância ter habilitação no novo armamento, que é o fuzil T4, calibre 5.56. Com a mão de obra qualificada, resulta em um bom trabalho nas unidades e o operador sai daqui qualificado”, garante o coordenador.

O policial penal Hingley considera fundamental a manutenção do treinamento continuado e a reciclagem no uso dos armamentos. Para ele, permite o aprimoramento do domínio do equipamento e de conhecimentos para o desenvolvimento do trabalho cotidiano.

“É de suma importância a disponibilidade que a SEAP está nos proporcionando, para nós do COBRA, que estamos 24 horas nas ruas na busca e captura de monitorados, assim como o pessoal do CIME. Isso garante que teremos um bom desempenho nas nossas atividades”, afirma o policial penal.

Segurança – Para garantir qualquer eventualidade, uma ambulância totalmente equipada foi mantida nas proximidades da pista de tiro, juntamente com a técnica em enfermagem da Diretoria de Assistência Biopsicossocial (DAB), Lourdes Cordeiro. É ela quem realiza a verificação de cada um dos participantes, antes e depois do treinamento para garantir o bem estar dos alunos e monitores.

“Nós temos colegas hipertensos, então se verifica a pressão arterial e até mesmo fazemos a medicação caso haja alguma alteração. Às vezes fazemos algum curativo dado ao manuseio das armas, mas estamos sempre atentos caso aconteça algo e prontos para levar um paciente para o hospital de Castanhal”, garantiu Lourdes.

Texto: Márcio Sousa/NCS SEAP

Fonte: Agência Pará/Foto: Uchoa Silva/NCS SEAP