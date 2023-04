Policiais prendem dois homens por roubo e violência doméstica em Bragança

Uma equipe de policiais civis que integra o reforço na operação de segurança pública para o final de semana prolongado prendeu neste sábado (29), no município de Bragança, nordeste paraense, dois homens em flagrante, um pelo crime de roubo e outro por violência doméstica e familiar. O reforço faz parte da Operação “Dia do Trabalhador”, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) com outros órgãos da área.

Segundo a delegada Amanda Ferreira, que acolheu a vítima de violência doméstica, foram encontradas marcas de escoriações e hematomas no corpo da mulher de 21 anos. “No início da tarde, a vítima e uma amiga do trabalho procuraram a Delegacia de Bragança para denunciar o agressor. Segundo o relato, a vítima já vinha sofrendo violências físicas, emocionais, patrimoniais e sexuais há um tempo, e foi incentivada pelos amigos a denunciar o criminoso”, contou a delegada Amanda Ferreira, que acolheu a vítima, a qual depois foi encaminhada para exames perícias e será atendida pela rede de proteção do município.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou a importância de as vítimas de violência doméstica e familiar romperem o silêncio e denunciarem casos semelhantes. “É fundamental para a própria proteção da vítima que ela procure a Polícia Civil ou outros canais de denúncia do Sistema de Segurança Pública e relate os fatos para que possamos atuar no acolhimento, proteção e responsabilização dos agressores”, disse Walter Resende.

Roubo de celular – O caso de roubo em flagrante ocorreu pela manhã, por volta de 11 h. Uma equipe de investigadores, que fazia diligência para apuração de um crime, foi acionada pela vítima em via pública porque seu celular havia sido roubado.

“Após ser roubada, a vítima pediu socorro aos policiais civis que passavam pelo local. Quando a equipe avistou o criminoso realizou a prisão em flagrante, e conseguimos devolver o celular à proprietária”, contou a investigadora Izabella Costa, que integra o reforço operacional. Após os procedimentos cabíveis, os homens permanecem presos, à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que qualquer ato de violência doméstica e de gênero contra a mulher pode ser denunciado em unidade policial ou diretamente nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam). As denúncias também podem ser feitas pelos canais 190, em casos de urgência e emergência, 181 por meio do Disque-denúncia e no aplicativo WhatsApp com a Iara, pelo 98115-9181.

Fonte: Agência Pará/Foto: Talison Lima/PCPA