Policiais recebem curso de software para combater crimes ambientais

Servidores da Polícia Federal em Altamira realizam nesta terceira semana de março um curso de capacitação no sistema QGIS. O curso foi ofertado em uma parceria com a Universidade Federal do Pará – UFPA, que ofertou o espaço e o corpo docente qualificado para as instruções.

Ao fim desta semana, 14 novos policiais federais estarão habilitados a trabalhar com mais versatilidade no sistema, identificando focos de criminalidade com mais velocidade e, consequentemente, se tornando mais eficazes no combate aos delitos dessa natureza.

O uso do sistema QGIS traz um diferencial ao combate à criminalidade no estado, especialmente em relação a infrações ambientais. Desmatamento e garimpo ilegal comumente ocorrem em locais isolados ou de difícil acesso, e o software ajuda a identificar indícios destes crimes, via georreferenciamento. A Polícia Federal em Altamira já realizou uma grande operação contra o desmatamento ilegal neste mês de março, usando está tecnologia como apoio.

Similar a outros softwares GIS (Programas de Representação de dados geográficos), o QGIS permite ao usuário analisar e editar informações espaciais, além de criar mapas com várias camadas usando diferentes projeções, podendo ser montados em diferentes formatos e para diferentes usos. O QGIS permite compor mapas a partir de camadas de dados e algoritmos de matrizes complexas . Típico deste tipo de software, os dados podem ser armazenados como pontos, linhas, ou polígonos. Diferentes tipos de imagens são suportadas e o software tem capacidade de georreferenciar imagens

Imagens: Comunicação Social – DPF Altamira