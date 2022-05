Policiais rodoviários federais são mortos a tiros no Ceará

Dois agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mortos a tiros na manhã desta quarta-feira (18), na BR-116, no estado do Ceará. De acordo com a Corporação, os policiais estavam numa ocorrência no trecho da rodovia BR-116 com a Avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, quando foram abordados por uma dupla de criminosos.

Um dos homens roubou a arma de um dos policiais. Na sequência, eles entraram em luta corporal e dois agentes acabaram sendo assassinados. Um terceiro policial, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do Ceará, presenciou o crime e atirou no suspeito, matando-o.

– Era um policial que estava passando de folga, viu os policiais em luta corporal, viu que o elemento roubou a arma do policial e foi contra-atacar. Ele agiu de toda a cidadania possível – relatou o PRF Márcio Moura.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e os socorristas confirmaram os óbitos. Os agentes mortos foram identificados como Márcio Hélio Almeida de Sousa e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho.

A segunda pessoa envolvida no crime está sendo procurada. Uma força-tarefa foi montada com a atuação de policiais militares, agentes da PRF, agentes do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), e apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

