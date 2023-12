Policial agride e mata esposa a tiros após discussão em carro

Um policial militar de folga deu cinco socos no rosto da esposa e depois a matou a tiros após os dois discutirem em um carro, na Zona Norte de São Paulo. O autor dos disparos foi identificado como sendo o soldado Thiago Cezar de Lima. O policial foi preso em flagrante pelo assassinato de Erika Satelis Ferreira de Lima, que foi atingida por dois dos três tiros efetuados por ele.

Em imagens que circulam pelas redes sociais, gravadas por uma câmera de segurança de um imóvel na Rua Bananalzinho, em Perus, é possível ver um carro parado e Erika descer do veículo pela porta do motorista. Em seguida, ela tenta tirar Thiago pela porta de trás do automóvel. Os dois então saem do carro e começam a discutir do lado de fora.

Na sequência, Thiago desfere uma série de socos no rosto de Erika. Em seguida ele dá tiros nela. A mulher cambaleia, bate a cabeça no porta-malas e cai no chão. O soldado entra no carro e acelera o veículo, mas depois retorna e a arrasta até o veículo.

O caso foi registrado neste domingo (3) como feminicídio na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Norte. Thiago foi levado para o Presídio Romão Gomes, da Polícia Militar, que fica na região. Ele tem 36 anos. Erika tinha 33 anos e estava casada havia seis meses com o policial. Ela deixa duas filhas de um relacionamento anterior.

O policial chegou a levar a esposa até o Pronto-Socorro de Taipas, que fica na mesma região onde o crime aconteceu, mas ela não resistiu aos ferimentos. Segundo o boletim de ocorrência do caso, Thiago confessou ter atirado na esposa após discussão, mas alegou ter atirado porque ela havia tentado pegar sua arma.

O soldado passará por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (4), quando a Justiça decidirá se ele seguirá preso ou se responderá o crime em liberdade.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Câmeras de Segurança