Policial chama vítima de abuso sexual infantil de ‘p*tinha’, aponta relatório

Investigação independente sobre abuso sexual infantil entrevistou dezenas de vítimas

Um policial chamou uma vítima de abuso sexual infantil de “putinha” durante uma entrevista ocasionada por uma denúncia, enquanto muitos outros sobreviventes foram acusados ​​de mentir quando relatavam os crimes, afirma um relatório no Reino Unido. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

O Inquérito Independente sobre Abuso Sexual Infantil (IICSA) disse que a polícia e outros profissionais também desconsideram o abuso de colegas ao lidar com os denunciantes e tendem a culpar as vítimas.

O inquérito analisa o depoimento de 56 vítimas e sobreviventes de abuso sexual infantil entre as idades de 11 e 21 anos, e 77 trabalhadores especializados de apoio.

A experiência com a polícia variou “dramaticamente”, com um pequeno número de vítimas e sobreviventes impressionadas com a sensibilidade dos policiais que investigavam e com o quão bem informados eles haviam estado durante todo o processo.

Impotência

Mas muitos falaram sobre como o sistema “assume o controle” quando eles relatam o abuso, fazendo com que se sintam impotentes e impedindo-os de compartilhar informações novamente.

O Conselho Nacional de Chefes de Polícia da Inglaterra disse que as descobertas eram “profundamente preocupantes” e que analisaria e refletiria sobre o relatório.

Alguns disseram no inquérito que a polícia administrou mal suas questões de privacidade e confidencialidade, o que em alguns casos levou à retaliação de pessoas ligadas ao agressor.

Muitos disseram no inquérito que foram acusados ​​de mentir, e alguns disseram que a polícia não acredita em uma criança se ela não aparentar estar chateada durante a denúncia.

Descrédito

Muitos acharam a velocidade e o número de perguntas nas entrevistas “esmagadores” e o questionamento constante fez os jovens “se sentirem desacreditados desde o início”.

O inquérito ouviu que uma criança foi chamada de “p*tinha” por um policial.

Muitas vítimas e sobreviventes também disseram que receberam respostas insensíveis ao falar na escola.

Educação sexual

Os relacionamentos e a educação sexual nas escolas eram “amplamente inadequados”, concluiu o relatório, com alguns entrevistados sem aulas e outros tendo apenas o básico.

Uma vítima e sobrevivente disse: “Se tivéssemos educação, notaríamos o abuso muito mais cedo e conheceríamos os sinais.”

No geral, os pesquisadores ouviram que as vítimas e sobreviventes enfrentam atrasos no acesso ao apoio e que a introdução da notificação obrigatória pode desencorajar as crianças de se apresentarem.

O chefe do Conselho Nacional de Chefes de Polícia para a proteção da criança, subchefe Ian Critchley, disse: “Vamos revisar e refletir sobre este relatório em relação ao envolvimento do painel com crianças e jovens. Ao ouvir e ouvir os jovens que corajosamente compartilharam suas experiências, podemos continuar a melhorar a forma como protegemos as crianças de danos e a dar confiança em como reagimos quando o abuso é denunciado a nós. Embora seja profundamente preocupante ouvir que algumas jovens vítimas e sobreviventes de abuso sexual infantil foram acusados de mentir quando se apresentaram à polícia, eu sei que temos uma equipe profissional dedicada em todo o país que trata as vítimas com compaixão, respeito e aceitação relatos de abuso infantil a sério.”

Fonte: oliberal.com