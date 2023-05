Policial civil mata policial militar alterado dentro de delegacia no Pará

Um caso inusitado se registrou na noite de ontem, no interior de uma delegacia de Polícia Civil na cidade de Itaituba, no oeste do Pará. Um policial civil teve de balear um cabo da Polícia Militar que ameaçava de morte a própria companheira. O caso se registrou no momento em que a mulher denunciava do cabo PM Alexsandro Vieira de Oliveira por agressões físicas, eles que tinham um conturbado relacionamento, motivado por ciúmes.

Depois de baleado, Alexsandro Vieira de Oliveira ainda foi socorrido até uma unidade hospitalar em Itaituba, mas, ao chegar, foi constatado o óbito.

Os fatos foram confirmados pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado do Pará. Conforme as informações, a mulher – cuja identidade será preservada, assim como a do policial civil -, era vítima constante de agressões em casas praticadas por Alexsandro Vieira de Oliveira. Ela já não aguentava mais e, por isso, foi à delegacia denunciar o companheiro.

Na hora em que a vítima narrava os fatos à autoridade policial, eis que apareceu o cabo Alexsandro Vieira de Oliveira, visivelmente alterado e com a arma em punho, em plena delegacia. Nessa ocasião, consta que o policial civil tentou acalmar os ânimos, mas as coisas só pioraram. Para evitar que o cabo matasse a mulher dentro da delegacia, o policial civil derrubou o miliciano com um tiro, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos.

PROVIDÊNCIAS

Conforme informações da Polícia Militar, os familiares do cabo Alexandro Vieira recebem atendimento psicosocial para aguentarem estes graves e conturbados momentos da vida. Já a Polícia Civil fará uma investigação interna para apurar detalhadamente todos os fatos que envolveram o lamentável episódio dentro da delegacia, caracterizados como uma uma “intervenção policial envolvendo um soldado da Polícia Militar”.

O cabo Alexsandro Vieira deixou uma filha de um relacionamento anterior. Ele fazia parte da Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam), da banda do quartel e era professor de saxofone. Também prestava serviço para a agência de transporte rodoviário Natyely, que faz frete para garimpos da região.

