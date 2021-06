Policial do Maranhão é preso por fraudar concurso no Pará

O suspeito teria realizado o exame no lugar de outro candidato inscrito no certame

Um policial militar do estado do Maranhão, identificado como Alan Jonathas Reis Nery, foi preso em flagrante, no último domingo (6), em Redenção, na região sul paraense, acusado de tentativa de fraude no concurso público da Polícia Militar do Pará. De acordo com as autoridades policiais, ele teria realizado o exame no lugar de outro candidato inscrito no certame. As informações são do Giro Portal.

A Polícia Militar obteve informações junto ao Núcleo de Inteligência, da tentativa de fraude no certame, que visa o preenchimento de 2.310 vagas para praças da PM do Pará. Uma guarnição se deslocou para as proximidades da Escola Carlos Ribeiro, situada no setor Serrinha, local onde o suspeito foi encontrado.

Segundo a PM, a guarnição abordou o suspeito após a realização da prova. Alan Jonathas Reis Nery era lotado no 12° Batalhão da Polícia Militar, em São Luís, capital maranhense. Ele estaria se passando pelo candidato Eriberto Carneiro dos Santos Júnior, 25 anos, natural do Maranhão. Até momento, Eriberto não foi localizado pelas autoridades.

A PM disse ainda que o suspeito foi conduzido por equipes do 7° Batalhão até a Delegacia de Polícia Civil do município de Redenção. Ele foi autuado por falsidade ideológica e uso de documento falso. A Polícia Civil ainda não informou sobre como está conduzindo o caso.

As provas do concurso também foram realizadas nas cidades de Belém, Altamira, Itaituba, Marabá e Santarém. A PM não informou se o fato envolvendo o policial militar compromete a validação do certame.

Fonte: oliberal.com