Policial é condenado a 22 anos por morte de Eliza Samudio

O policial civil aposentado José Lauriano de Assis Filho, o Zezé, foi condenado a 22 anos de prisão pela morte da ex-modelo Eliza Samudio. Ele é acusado de ter sequestrado a amante do ex-goleiro Bruno Fernandes, no dia 4 de junho de 2010. A sentença foi dada nesta quinta-feira (26).

Apesar da condenação, Zezé poderá responder em liberdade até que seu recurso seja julgado.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o policial foi responsável por raptar Eliza e Bruninho, à época com 4 meses. Para isso, ele contou com a ajuda do primo de Bruno, Jorge Luiz Lisboa Rosa. O MP informou que o crime foi acertado entre o ex-goleiro e seu amigo de infância, Luiz Henrique Romão, o “Macarrão”.

A sessão começou nesta quarta (25), e ouviu 11 testemunhas, entre elas Bruno e Macarrão, que depuseram através de videoconferência. O primeiro dia de julgamento durou 13 horas e terminou por volta das 23h, sendo retomado nesta quinta, às 9h30.

Ainda em 2013, Bruno Fernandes foi sentenciado a mais de 22 anos de prisão pela morte e ocultação do cadáver de Eliza. O sequestro e cárcere privado de Bruninho também pesaram na sentença. Atualmente, ele e seu comparsa, Macarrão, cumprem pena em regime semiaberto.

O corpo da ex-modelo nunca foi encontrado.

