Policial federal é encontrado morto no Aeroporto de Salvador

O policial federal Alessandro Lima Echeverria de Moradillo, de 45 anos, foi encontrado morto no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, nesta sexta-feira (10). O agente estava no alojamento da corporação, com uma perfuração causada por disparo de arma de fogo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para o caso. Embora as circunstâncias dos fatos ainda estejam sendo apuradas, a suspeita é de que possa ter sido suicídio.

Alessandro tomou posse na Polícia Federal em 2006. Ele atuou primeiramente na Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro, Pernambuco. Em seguida, foi para Bahia, onde atuou na Delegacia de Ilhéus de 2007 a 2020.

A Polícia Federal se pronunciou em condolências por meio de nota.

– A Polícia Federal manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do agente ocorrido na tarde desta sexta-feira, em Salvador. A Polícia Federal expressa suas condolências e solidariedade aos familiares e amigos enlutados. A PF acompanha as investigações e presta todo apoio – diz o comunicado.

