Policial Militar aplicando ‘mata leão’ em condutor que reclamou de viatura estacionada na rua

Um vídeo gravado por populares registrou uma violência durante uma ação de agentes de segurança pública na capital paraense. No registro, um policial militar é flagrado aplicando um “mata leão” em um condutor que teria reclamado de uma viatura que estava estacionada no meio da rua. O caso ocorreu na avenida Oeste, na esquina com a passagem Marajoara Três, no bairro Marancagalha, em Belém, na quarta-feira (5).

Na gravação, é possível ver que o veículo oficial toma boa parte de uma das mãos da avenida. Um condutor freia atrás da viatura e desce do carro. Uma discussão tem início com três militares. Dois deles observam a cena, mais distantes.

O homem, que não foi identificado, pede passagem e reclama com os agentes da Polícia Militar. Em algum momento, os policiais dão voz de comando para que o motorista coloque as mãos na cabeça. O homem não obedece e um militar surge por trás dele e o aplica um “mata leão”. O condutor cai em seguida e foi imobilizado pelos policiais.

Acionada pela reportagem, a Polícia Militar limitou-se a dizer que o caso será enviado à Corregedoria da PM para averiguação e ressaltou que “não compactua com agressão física”.

Fonte: O Liberal