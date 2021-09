Policial militar da reserva é baleado no Guamá, em Belém

Vítima foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Crime ocorreu na manhã desta terça-feira (28).

Um policial militar da reserva foi baleado na manhã desta terça-feira (28), no bairro do Guamá, em Belém. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, os disparos foram feitos por dois homens que chegaram em uma motocicleta.

Os suspeitos fugiram do local após o ocorrido. Já o militar foi encaminhado, com vida, para uma unidade de saúde da capital. Não foi informado o estado de saúde da vítima.

A polícia Militar informou que segue com as buscas no local para colher mais informações sobre o caso e localizar os suspeitos do crime.

FONTE G1 PA