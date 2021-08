Policial militar da reserva tem carro crivado por tiros de fuzil em Ananindeua

Na madrugada desta terça-feira, 24, um sargento da Polícia Militar da reserva, identificado como Romero Guedes Lima, foi vítima de um atentado no bairro do Paar, em Ananindeua. A tentativa de homicídio aconteceu por volta de 01h30.

Segundo informações da PM, o homem chegava em casa, na Alameda Feijó, quando um Peugeot branco avançou em direção ao veículo da vítima, vários homens encapuzados atirando incessantemente contra o carro do sargento, ultilizando armas de grosso calibre. Ainda de acordo com os polícia, ao perceber a movimentação dos criminosos, o militar da reserva conseguiu fugir do atentado pela porta do passageiro.

Segundo o filho do militar, imagens da câmera de segurança da casa da vítima foram disponibilizadas para as autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso

Crédito: Reprodução/ Redes Sociais